कोलकाता में माजेरहाट फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिरा, एक की मौत; 19 घायल

कोलकाता. दक्षिणी कोलकाता के तारातला इलाके में मंगलवार शाम करीब साढ़े चार बजे माजेरहाट फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में एक की मौत हो गई है। 19 घायल हो गए। इसके अलावा कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। कई वाहन भी फ्लाईओवर के मलबे में फंसे हुए हैं। सेना और एनडीआरएफ की तीन टीमें राहत कार्य में जुटी हुई हैं।

कोलकाता हादसे को लेकर प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ‘‘कोलकाता में पुल का हिस्सा गिरना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरी संवेदनाएं पीड़ितों के घरवालों के साथ हैं। इस हादसे में घायल हुए लोगों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।’’ करीब 60 साल पुराना यह फ्लाईओवर दक्षिण कोलकाता के बेहाला और इकबालपुर को जोड़ता है। कई दिन से इसकी मरम्मत का काम हो रहा था। हादसे के वक्त फ्लाईओवर पर भी कई गाड़ियां मौजूद थीं।

The collapse of a part of a bridge in Kolkata is deeply unfortunate. My thoughts are with the families of the victims. I pray that those who are injured recover at the earliest.