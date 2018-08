विदेशी मीडिया में अटलजी : अमेरिका ने कहा- हिंदू राष्ट्रवाद के चेहरे नहीं रहे तो पाकिस्तान ने बताया शांति का सच्चा दूत

नई दिल्ली. पूर्व प्रधानमंत्री अब हमारे बीच में नहीं रहे। गुरुवार शाम 5 बजकर 5 मिनट पर उन्होंने दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली। अटलजी 11 जून से अस्पताल में भर्ती थे और पिछले 36 घंटों से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। अटलजी एक ऐसे नेता थे, जिन्हें न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में काफी पसंद किया जाता था। यही वजह था कि दुनिया को चकमा देकर पोखरण में परमाणु परीक्षण करने के बाद भी भारत के संबंध बाकी देशों से नहीं बिगड़े।

पाकिस्तान का द डॉन : उनके निधन पर भारत में तो सभी अखबारों में उनके बारे में आया है, लेकिन विदेशी मीडिया ने भी अटलजी के जाने को एक भारी क्षति बताया है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार 'द डॉन' ने शुक्रवार को छपे अखबार में अटलजी पर आधे पेज का आर्टिकल छापा है। द डॉन ने हेडलाइन दी है 'Vajpayee, partisan of peace with Pakistan, dies' मतलब 'वाजपेयी, जो पाकिस्तान के साथ शांति चाहते थे, नहीं रहे।'

अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स : वहीं अमेरिका के प्रमुख अखबार 'न्यूयॉर्क टाइम्स' ने भी अटलजी को लेकर आर्टिकल लिखा है। अखबार ने 'Former Indian PM Vajpayee, the Gentler Face of Hindu Nationalism, Dies' यानी 'भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रवाद के चेहरे नहीं रहे।'

अमेरिका का वॉशिंगटन पोस्ट : वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा 'Atal Bihari Vajpayee, prime minister who made India a nuclear power, dies at 93', मतलब ' , जिन्होंने भारत को परमाणु शक्ति बनाया, 93 की उम्र में उनका निधन हो गया।'

इंटरनेशनल मीडिया बीबीसी : बीबीसी ने लिखा 'AB Vajpayee: The PM who consolidated India as a nuclear power' मतलब 'अटल बिहारी वाजपेयी : ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत को परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया।'

लंदन का द गार्जियन : ब्रिटेन के प्रमुख अखबार 'द गार्जियन' ने अपनी वेबसाइट पर लिखा 'Atal Bihari Vajpayee, former Indian prime minister, dies at 93' मतलब 'अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री, नहीं रहे।' इस लेख में द गार्जियन ने लिखा कि 'तीन बार भारत के प्रधानमंत्री और हिंदू राष्ट्रवादी रहे अटल बिहारी वाजपेयी का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कभी अटलजी पाकिस्तान के साथ परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल हुए थे लेकिन बाद में पाकिस्तान से शांति वार्ता भी की।'

जापाना का The Asahi Shimbun : जापान के अखबार 'The Asahi Shimbun' ने लिखा 'Former Indian PM Vajpayee dies after illness at age 93' मतलब 'पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का लंबी बीमारी के बाद 93 वर्ष की उम्र में निधन।'