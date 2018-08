केरल में बारिश-बाढ़ से 8000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, 10 हजार किलोमीटर सड़कें बर्बाद

- केरल में सेना ने 85 साल की महिला को एक हफ्ते बाद मलबे से सुरक्षित निकाला

- हिमाचल में बाढ़-बारिश से पांच लोगों की मौत

- सात राज्यों में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 771 की मौत

तिरुवनंतपुरम. केरल में पांच दिन से जारी बारिश-बाढ़ की वजह से 8316 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। 10 हजार किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। मौसम विभाग के मुताबिक, 15 अगस्त तक केरल के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश से राहत की उम्मीद नहीं है। उधर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में भी बारिश और भूस्खलन से आम जन-जीवन पर असर पड़ा है। जम्मू-श्रीनगर में नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है।

20 हजार मकान ढहे : सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में इस मानसून में 186 लोगों की मौत हुई है। भू-स्खलन की 211 घटनाएं हुई हैं। 20 हजार मकान ढह गए हैं। 60 हजार लोग राहत शिविरों में हैं।राज्य में 27 बांधों में जलस्तर अधिकतम सीमा तक पहुंचने की वजह से इनके गेट खोले गए।

प्रशासन ने बिना सूचना खोल दिए बांध के गेट : केरल बिजली बोर्ड ने वायनाड जिले में गंभीर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। दरअसल, उसने बुधवार को सूचना दिए बगैर बनासुरा सागर बांध के सभी गेट खोल दिए थे। इससे जिले में बाढ़ के हालात बदतर हो गए। गृहमंत्री ने रविवार को केरल का हवाई सर्वे किया। केंद्र से हरसंभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने 100 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान भी किया।

नि:शुल्क बदले जाएंगे पासपोर्ट : विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रविवार को ऐलान किया कि केरल में बाढ़ के दौरान जिन पासपोर्ट को नुकसान पहुंचा है, उन्हें सरकार नि:शुल्क बदलेगी।

There are unprecedented floods in Kerala causing huge damage. We have decided that as the situation becomes normal, passports damaged on account floods shall be replaced free of charge. Please contact the concerned Passport Kendras. #KeralaFloods Pls RT