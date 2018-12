‘कड़वे वचन’ देने वाले जैन मुनि तरुण सागर जी महाराज नहीं रहे, दिल्ली के पास मुरादनगर में हुआ अंतिम संस्कार

- तरुण सागर जी महाराज का जन्म मध्य प्रदेश के दमोह स्थित गांव गुहजी में हुआ था

- मध्‍यप्रदेश में उन्हें राजकीय अतिथि का दर्जा प्राप्त था

नई दिल्ली. जैन मुनि और राष्ट्र संत तरुण सागर जी महाराज (51) नहीं रहे। उनका समाधिमरण शनिवार तड़के 3:18 बजे कृष्णानगर स्थित राधेपुरी दिगंबर जैन मंदिर में हुआ। वे कुछ समय से बीमार थे। उनकी अंतिम यात्रा दिल्ली से 28 किमी दूर गाजियाबाद के मुरादनगर पहुंचीं। यहां दिल्ली-मेरठ हाईवे पर तरुणसागरम तीर्थ में शाम को मुनि सौरभ सागर जी के सानिध्य में अंतिम संस्कार विधि पूरी की गई।

तरुण सागर जी को करीब तीन हफ्ते पहले पीलिया हो गया था। इसके बाद उन्हें यहां मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य सुधरता ना देख उन्होंने इलाज कराना बंद कर दिया था और चातुर्मास स्थल पर जाने का निर्णय लिया था। गुरुवार सुबह उनकी तबीयत बिगड़ी। इसके बाद उन्हें दोबारा अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद अपने गुरु पुष्पदंत सागर महाराज की स्वीकृति के बाद संलेखना (आहार-जल न लेना) लेने का फैसला किया। मुनिश्री के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, "मुझे उनके असामयिक निधन की खबर सुनकर दुख पहुंचा है। उनके प्रवचन और आदर्श हमेशा मानवता को प्रेरित करेंगे।"

Deeply pained by the untimely demise of Muni Tarun Sagar Ji Maharaj. We will always remember him for his rich ideals, compassion and contribution to society. His noble teachings will continue inspiring people. My thoughts are with the Jain community and his countless disciples. pic.twitter.com/lodXhHNpVK