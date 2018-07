Jammu: many people dead after landslide hits Sehar Baba waterfall near Riasi

श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में लैंडस्लाइड के चलते रविवार को 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। हादसा जम्मू के सहर बाबा वाटर फॉल में हुआ। एसपी ताहिर सजाद भट्ट ने बताया कि दोपहर को यहां कुछ लोग नहा रहे थे। बारिश की वजह से एक चट्टान टूटकर उनके ऊपर गिर गई। सेना और पुलिस रेस्क्यू में लगी हुई है। कई लोगों के दबे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुए लोग वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे थे।

सहर बाबा वाटर फॉल चिनाव नदी पर स्थित है। रियासी शहर से इसकी दूरी 10 किलोमीटर है। अपनी खूबसूरती के लिए देशभर के पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र है। इसे उत्तर भारत का सबसे बड़ा वाटर फॉल माना जाता है। छुट्टी के दिनों में यहां हजारों लोग जुटते हैं।

Jammu: 4 people dead after landslide hits Sehar Baba waterfall near Riasi; Army and police launch search and rescue operation; More details awaited pic.twitter.com/b979z7ZQCB