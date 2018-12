राहुल मसखरे, हमें कांग्रेस का गुलाम नहीं बनना: गठबंधन की संभावनाओं पर केसीआर; तेलंगाना विधानसभा भंग

- तेलंगाना में पहली विधानसभा के लिए मई 2014 में चुनाव हुए थे

- राज्यपाल नरसिम्हन ने विधानसभा भंग करने का फैसला मंजूर कर लिया

हैदराबाद. तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक में विधानसभा भंग करने का फैसला लिया। उन्होंने इस बारे में राज्यपाल ईएल नरसिम्हन को जानकारी दी। गवर्नर ने कैबिनेट के फैसले को मंजूर कर लिया और नई सरकार बनने तक केसीआर को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा। केसीआर ने तय वक्त के पहले चुनाव कराने के लिए यह फैसला लिया।

गठबंधन की संभावनाओं पर मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा, "सभी लोग जानते हैं कि मसखरे हैं। पूरे देश ने देखा, जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री को संसद में गले लगाया, आंख मारी। वे हमारे लिए संपत्ति हैं, जितनी बार यहां राज्य में आएंगे, उतनी ज्यादा सीटें हमें मिलेंगी। उन्हें कांग्रेस विरासत में मिली। वे कांग्रेस की दिल्ली सल्तनत के कानूनी तौर पर वारिस भी हैं। इसी वजह से मैं लोगों से अपील करता हूं कि हमें कांग्रेस के गुलाम नहीं बनना। तेलंगाना के निर्णय राज्य में ही होने चाहिए।" वहीं, भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा, "हमारी पार्टी 100% धर्म निरपेक्ष हैं। इसलिए भाजपा के साथ जाने का सवाल नहीं उठता।" केसीआर ने बताया कि तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) पार्टी ने अगले विधानसभा के लिए आज 105 उम्मीदवारों का ऐलान किया है।

इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं राव : तेलंगाना में पहली विधानसभा के लिए मई 2014 में चुनाव हुए थे। विधानसभा का कार्यकाल मई 2019 में पूरा हो रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि राव लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव के पक्ष में नहीं हैं। वे इस साल के अंत में होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही तेलंगाना में चुनाव चाहते हैं।

टीआरएस की रैली में मिले थे विधानसभा भंग होने के संकेत : रविवार को तेलंगाना राज्य के गठन की चौथी वर्षगांठ पर सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ने रंगा रेड्डी जिले में जनसभा की थी। माना जा रहा था कि इसी रैली में केसीआर विधानसभा भंग करने का ऐलान करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई घोषणा नहीं की थी। हालांकि, केसीआर ने कहा था कि राज्य के भविष्य का फैसला साथियों ने उन पर छोड़ा है और फैसला लेने पर वह जरूर जनता को बताएंगे।

Governor ESL Narasimhan approves assembly dissolution as recommended by CM KC Rao. Governor has asked Rao to continue as caretaker Telangana CM till the new government is formed. pic.twitter.com/dflBjTx1U8