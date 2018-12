पुलिस ने अनंतनाग में आतंकवादियों के हमले को नाकाम किया, फायरिंग में लश्कर का आतंकी ढेर

श्रीनगर. कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने शुक्रवार देर रात आतंकवादियों के हमले को नाकाम कर दिया। इस दौरान मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी को मार गिराया। वहीं, फायरिंग में एक जवान जख्मी हो गया।

पुलिस ने शनिवार को बताया कि अनंतनाग में अचाबल के पास एक पुलिस नाके पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। जवानों ने इसका फौरन जवाब दिया। कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया। आतंकी की पहचान बिलाल अहमद के रूप में की गई। वह कुलगाम जिले के तातरीपोरा का रहने वाला था। हालांकि, यह पता नहीं चल पाया है कि हमले में कितने आतंकी शामिल थे।

तीन महीने पहले लश्कर में शामिल हुआ था बिलाल​: पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, बिलाल तीन महीने पहले आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हुआ था। बिलाल सुरक्षा बलों पर किए गए हमलों में शामिल था। पुलिस ने घटनास्थल के पास से दो कार भी बरामद कीं। माना जा रहा है कि इन्हें आतंकी इस्तेमाल कर रहे थे।

Terrorists attacked a Guard post in Achabal Anantnag. Attack was successfully repulsed. In the Ensuing gunfight, one militant was killed. While one police official sustained minor injury.@JmuKmrPolice @KashmirPolice