Man gunned down trying to enter Farooq Abdullahs residence

जम्मू. जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के भंठडी स्थित घर में शनिवार को एक व्यक्ति ब्लैक कलर की एसयूवी लेकर जबरन घुस गया। सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया। पुलिस के मुताबिक, घटना सुबह 9:30 बजे की है। इसने सुरक्षाबलों की चेतावनी को नजरअंदाज कर मैन गेट को तोड़कर लॉन तक कार ले गया। इस दौरान पुलिस ने उससे रोकने की कोशिश की। सुरक्षा बलों से उसकी हाथापाई भी हुई, लेकिन वह कमरे तक पहुंच गया। जहां रखे सामनों के साथ तोड़फोड़ की। इस झड़प में एक ड्यूटी ऑफिसर भी जख्मी हो गया।

जम्मू जोन के आईजी एसडी सिंह ने बताया कि मारे गए व्यक्ति का नाम मुरफस शाह है। वह पुंछ का रहने वाला है। मुरफस वीआईपी गेट से एसयूवी लेकर जबरन घुसा था। उसके पास से कोई हथियार नहीं मिला।

उमर ने कहा- मुझे पता चला: फारूक अब्दुल्ला के बेटे ने कहा कि मुझे इस घटना का पता चला है। मैं जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूं।

