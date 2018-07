MiG-21 Indian aircraft coming from Punjab crashed in Kangra

शिमला. हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बुधवार को वायुसेना का मिग-21 विमान क्रैश हो गया। हादसे में पायलट की मौत हो गई। मिग विमान दोपहर 1.21 बजे पंजाब के पठानकोट एयरबेस से उड़ा था, लेकिन कुछ ही देर में बेस से इसका संपर्क टूट गया। लोगों ने पट्टा जट्टियान इलाके में विमान का मलबा बिखरा देखा है। वायुसेना ने हादसे की जांच के निर्देश दिए हैं।

