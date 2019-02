मुकेश अंबानी के बेटे की शादी का कार्ड आया सामने, राधा-कृष्ण थीम पर किया गया डिजायन; खूबसूरत इतना कि बार-बार देखने का करेगा मन

न्यूज डेस्क। और नीता अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी की शादी का कार्ड सामने आया है। इस कार्ड को पिंकविला वेबसाइट ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। कार्ड के मुताबिक आकाश और श्लोका मेहता की शादी 9 मार्च, 2019 स्थित जियो वर्ल्ड सेंटर BHC से होगी। ये कार्ड राधा-कृष्ण थीम पर डिजाइन किया गया है। कार्ड खोलते ही एक भजन की धुन बजती है। इसमें राधा-कृष्ण की लीला के कई लेवल दिखाए हैं। कार्ड में हैंडराइटिंग वाले फॉन्ट का यूज किया गया है। इस कार्ड का वीडियो देखें...

आकाश-श्लोका का वेडिंग शेड्यूल (कार्ड के मुताबिक)

Mangal Baraat (Saturday, March 9, 2019)

Assembly at 3:30 pm

Trident, BKC, Mumbai

Mangal Vivah

High Tea at 6:30 pm

Followed by Dinner

Jio World Centre, BKC, Mumbai

Mangal Parv (Sunday, March 10, 2019)

Wedding Celebrations at 6:30 pm

Followed by Dinner

Jio World Centre, BKC, Mumbai

Attire: Formal

Mangal Ashirwaad (Monday, March 11, 2019)

Wedding Reception at 7:30 pm

Followed by Dinner

Jio World Centre, BKC, Mumbai

Attire: Lounge Suit/Indian Formal