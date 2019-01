Paytm Fraud Alert : आपने जीती है Maruti Alto K10 कार, बस करना होगा ये एक छोटा सा काम; कंपनी ने बताई इस मैसेज से जुड़ी ये बात

न्यूज डेस्क। इन दिनों लोगों के फोन पर पेटीएम (Paytm) की तरफ से एक टैक्स्ट मैसेज आ रहा है। इस मैसेज में Maruti Alto K10 जीतने की बात लिखी है। साथ ही, मैसेज से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए एक नंबर भी दिया है। मैसेज में टर्म्स एंड कंडीशन का भी जिक्र है। यदि आपके पास ये मैसेज आया है या फिर आ जाए, तब आप क्या करेंगे? कुछ भी करने से पहले इस खबर को पूरा पढ़ लें।

ये है BW-IPaytm का पूरा मैसेज

Congrats! You Won 1st Prize Maruti Alto K10 In 3th anniversary Day In Paytmmall .This Is Valid For Today For Registration Contact On: 7463893575 T&C #PaytmKaro.

मैसेज में दिए नंबर पर किया कॉल

इस मैसेज को पढ़ने के बाद हमने इसमें दिए नंबर से बात की। हालांकि, उससे पहले 7463893575 नंबर को Truecaller पर सर्च किया, तो ये नंबर Paytm Mall के नाम से रजिस्टर था। फिर इस नंबर पर कॉल लगाया। नंबर पर एक एग्जीक्यूटिव ने बात की। जिसका कहना था कि आपको पेटीएम मॉल की 3rd एनिवर्सरी के मौके पर फर्स्ट प्राइस के लिए सिलेक्ट किया गया है। जिसमें आपको Maruti Alto K10 दी जा रही है। इसके लिए 4 हजार रुपए देकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिसमें से 25% कैशबैक मिलेगा। साथ ही, दो फोटो और आधारकार्ड की कॉपी भी देना होगी। यदि आप आज रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तब प्राइज किसी और को मिल जाएगा।