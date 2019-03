BJP Candidate List 2019 UP / बीजेपी ने प.उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, जानें कैराना, नगीना, बुलंदशहर में किसे बनाया उम्मीदवार

नई दिल्ली. में 40 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करने के बाद बीजेपी ने शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर भी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने कैराना से प्रदीप चौधरी, नगीना से डॉ यशवंत और से को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इनमें से नगीना और बुलंदशहर सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इन 3 सीटों के साथ अब यूपी में बीजेपी ने कुल 31 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। आपको बता दें कैराना सीट काफी अहम सीट मानी जा रही है यहां से महागठबंधन ने तबस्सुम हसन को टिकट दिया है। तो वही कांग्रेस ने हरेंद्र मलिक को यहां से उम्मीदवार बनाया है।

BJP releases list of 11 candidates (6 Telangana, 3 Uttar Pradesh and 1 each for Kerala and West Bengal) for the upcoming Lok Sabha elections. pic.twitter.com/6p9w79ZT8A