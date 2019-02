CBI Latest news and Updates : ऐसे मिलती है सीबीआई में Sarkari Naukri, ये होते हैं सीबीआई के पॉवर

यूटीलिटी डेस्क. सारदा चिटफंड घोटाले की जांच में सीबीआई और की मुख्यमंत्री के बीच तनातनी जारी है। विपक्ष सीबीआई पर केंद्र के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रहा है, जो कि नया नहीं है। इससे पहले भी सीबीआई पर 'सरकारी तोते' होने का आरोप लगता रहा है। हम यहां आपको बता रहे हैं कि आप कैसे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई में नौकरी पा सकते हैं, मौजूदा प्रमुख कौन हैं, उसके अधिकार क्या हैं और आप कैसे संपर्क कर सकते हैं-

- सीबीआई में नौकरी कैसे मिलती है ? - How to become CBI Officer

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई में नौकरी 12वीं (जूनियर वर्ग) या ग्रैजुएशन (इंस्पेक्टर रैंक) के बाद पाई जा सकती है। विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए समय-समय नोटिस जारी होते हैं, जिसमें लिखित परीक्षा और फिटनेस पास कर आप जांच एजेंसी में नौकरी पा सकते हैं। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर समय-समय पर आप वेकैंसी देख सकते हैं-

http://cbi.gov.in/hn/employee/recruitments/index.php

- वर्तमान में सीबीआई का निदेशक कौन है?

आलोक वर्मा-राकेश अस्थाना विवाद के बाद केंद्र सरकार ने सीनियर आईपीएस नागेश्वर राव को अंतरिम डायरेक्टर बनाया था। लेकिन हाल ही मप्र के पूर्व डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ला को प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ और लोकसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जन खड़गे की कमेटी ने डायरेक्टर चुना है। शुक्ला ने पदभार संभाल भी लिया है।

-सीबीआई के पास क्या पॉवर होती है?

सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, जो केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। सीबीआई केंद्र, राज्य की अनुशंसा और कोर्ट के आदेश पर किसी भी (आपराधिक या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े) केस की जांच करती है। इन केसेज की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित कर सुनवाई करने की न्यायिक व्यवस्था दी गई है। इसके अलावा सीबीआई, इंडिया में इंटरपोल की आधिकारिक इकाई भी है।

- सीबीआई का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है?



सीबीआई का केंद्रीय मुख्यालय लोधी रोड, में है। एजेंसी के राज्य मुख्यालय भी हैं, जो राजधानी क्षेत्र में स्थापित होते हैं। संपर्क करने के लिए सीबीआई की आधिकारिक वेबसाइट http://cbi.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं।