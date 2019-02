भारत ने न्यूजीलैंड में दिखा दिया दम, जीत ली 4-1 से सीरीज, आखिरी मैच में फील्ड पर धोनी की चालाकी देख यूजर्स ने लिखा- इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड

इंटरनेशनल डेस्क. भारत ने न्यूजीलैंड से पांच मैचों की वनडे सीरीज 4-1 से जीत ली है। आज खेले गए सीरीज के आखिरी मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 35 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने के बाहर टेस्ट खेलने वाले देशों में पहली बार 4-1 के अंतर से सीरीज जीती है। एशिया के बाहर (टेस्ट नहीं खेलता) में भारत 4-1 से सीरीज जीत चुका है। 1997 में उसने पाकिस्तान को हराया था। मैच में एम एस धौनी ने अपनी चालाकी से मैच को टीम इंडिया की तरफ मोड़ दिया।

भारत की हुई थी खराब शुरुआत : इससे पहले मैच में भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। टीम की शुरुआत बेहद खराब रही थी। भारत ने 18 रन पर ही अपने चार विकेट खो दिए थे। हालांकि मिडिल ऑर्डर में रायडू, शंकर, पंड्या और जाधव ने टीम का स्कोर 250 पार ले जाने में अहम भूमिका निभाई। न्यूजीलैंड की ओर से मैट हेनरी ने 4 और ट्रेंट बोल्ट ने 3 विकेट लिए। बोल्ट ने इस सीरीज में अब तक सबसे ज्यादा 12 विकेट लिए हैं। न्यूजीलैंड को 253 रन का टारगेट मिला।

धोनी ने जिम्मी नीशम को किया रन आउट : न्यूजीलैंड ने टारगेट का पीछा करते हुए अच्छी शुरुआत की। लेकिन बीच में टीम लड़खड़ा गई। फिर जिम्मी नीशम ने पारी संभाली। वो टीम को जीत की ओर ले जा रहे थे। नीशम 32 गेंदों पर 44 रन बना चुके थे। नीशम ने केदार जाधव की गेंद पर अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, लेकिन वो गेंद को मिस कर गए वो गेंद पैड पर लगी। इंडियन प्लेयर्स ने एलबीडब्यू की अपील की। अंपायर ने नीशम को नॉट आउट दिया। इसी बीच अंपायर को देखते हुए नीशम क्रीज के बाहर आ गए। धोनी ने इसी का फायदा उठाया। उन्होंने तुरन्त गेंद स्टंप्स पर मार दी और इस तरह अंपायर को एलबीडब्यू न सही रन आउट देना पड़ा।

वीडियो में देखें, धोनी की चालाकी :

धोनी पर सोशल मीडिया रिएक्शन :

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Yeah....!!!! <br>That's POM Deserves The Today's MOM!!! <br><br>Stumps to Dhoni:- What's Our Relationship Status??!!! <a href="https://twitter.com/hashtag/Dhoni?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Dhoni</a>:-"YE Bandhan To Pyarr Ka Bandhan, JanMo ka Sangam hai"" 😎😎😎<br><br>~A true cricket Fan <a href="https://twitter.com/hashtag/INDvNZ?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#INDvNZ</a><a href="https://twitter.com/hashtag/INDvsNZ?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#INDvsNZ</a> <a href="https://t.co/D2LRxVLPiv">pic.twitter.com/D2LRxVLPiv</a></p>— ADIITYA (@Ad_iit_ya) <a href="https://twitter.com/Ad_iit_ya/status/1092001508848091136?ref_src=twsrc%5Etfw">February 3, 2019</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">He has always shown his presence of mind on the field.<br>And an example of it is :<a href="https://twitter.com/hashtag/MSDhoni?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MSDhoni</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/IndianCricketTeam?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IndianCricketTeam</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/IndvsNz?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IndvsNz</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Dhoni?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Dhoni</a> <a href="https://t.co/1bzqbZfek0">pic.twitter.com/1bzqbZfek0</a></p>— Aditya Sharma (@aadi_9110) <a href="https://twitter.com/aadi_9110/status/1091999071743557637?ref_src=twsrc%5Etfw">February 3, 2019</a></blockquote>

