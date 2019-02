Dish TV Combo Channels Pack : ट्राई के नए नियम के बाद डिश टीवी के नए कॉम्बो पैक लॉन्च, 213 रुपए में मिलेंगे 180 चैनल्स

5. TITANIUM (Rs. 433) : टोटल 240 चैनल

&flix

&pictures

&TV

9X Jalwa

9X Jhakaas

9X M

9X Tashan

A1 TV

Aaj Tak

Aakash aath

Aastha

Aastha Bhajan

ABP Ananda

ABP Asmita

ABP Majha

ABP news

Abzy.com

Animal Planet

Arihant TV

AXN

B4U Movies

B4U Music

Bhojpuri Cinema

Big Ganga

Big Magic

Bindass

Box Cinema

BTVi

Cartoon Network

CGTN

Channel WIN

Chardikla Time TV

Cinema TV

CNBC Awaaz

CNBC TV18

CNN INTL

CNN News 18

Colors

Colors Infinity

Comedy Central

Dabang

Dangal TV

DD Bharati

DD Bihar

DD Girnar

DD India

DD Kashir

DD Kisan

DD Loksabha

DD MP

DD National

DD News

DD North East

DD Punjabi

DD Rajasthan

DD Rajyasabha

DD Saptagiri

DD Sports

DD UP

DD Urdu

DD Yadagiri

DD10 Sahyadri (Marathi)

DD4 Malayalam

DD5 Podhigai (Tamil)

DD6 Oriya

DD7 Bangla

DD9 Chandana (Kannada)

Dhoom Music

Digishala

Discovery

Discovery Jeet

Discovery Kids

Discovery Science

Discovery Turbo

Disney Channel

Disney Jr.

Divyarishi

DSPORT

DY 365

Enterr10

ET Now

Fakt Marathi

Fox Life

France 24

FYI TV18

Gemporia

GOD TV

GS TV

Gulistan News

HBO

History TV 18

Home shop 18

Housefull Action

Housefull Movies

Hungama TV

IBC 24

India Ahead

India tv

Ishwar TV

Jonack TV

Kalinga TV

Kanak News

Kudos Ayurveda

Live Life Shatayupathy

Living Foodz

Maha Movie

Mahavira

Mailboli

Manoranjan Movies

Manoranjan TV

MARVEL HQ

Mastiii

MAX 2

MH1

Mirror Now

MNX

Movie House

Movies Now

Movies Ok

MTV

MTV Beats

Music India

National Geographic Channel

National Geographic Wild

Naxatra News

Nepal One

News 24

News Live

News Nation

News State

News Time

News18 Assam North East

News18 Bihar/Jharkhand

News18 India

News18 Madhya Pradesh/Chhattisgarh

News18 Punjab Haryana Himachal

News18 Rajasthan

News18 Urdu

News18 Uttar Pradesh/Uttarakhand

Nick Jr.

Nickelodeon

NT 1

NT 7

Offer guru.com

OTV

Peace of Mind

Pitaara TV

PIX

Pogo

Prag TV

Pratidin Time

PTC Chakde

PTC News

PTC Punjabi

R Plus

Ramdhenu

Rang

Rengoni TV

Republic Bharat

Republic TV

Rishtey Cineplex

Rishtey TV

Romedy Now

Russia Today

SAAM TV

SAB

Sadhana Plus

Sadhna Bhakti

Sandesh News

Sangeet Bangla

Sangeet Bhojpuri

Sangeet Marathi

Sanskar

Sanyasi Ayurveda

Satsang

Shop CJ1

Shubh TV

Sky Star

Sonic

Sony

SONY BBC EARTH

SONY ESPN

Sony MAX

Sony Mix

Sony Pal

Sony Six

Sony TEN 1

Sony TEN 2

Sony TEN 3

Sony Wah

SONY YAY

Star Bharat

Star Gold

Star Gold Select

Star Movies

Star Plus

Star Sports 1

Star Sports 1 Hindi

Star Sports 2

Star Sports 3

Star Sports First

Star Sports Select 1

Star Sports Select 2

Star Utsav

Star Utsav Movies

Star World

STV Haryana News

Times Now

TLC

TV9 Gujarati

TV9 Maharashtra

UTV Action

UTV Movies

Vedic

Vh1

WB

WION

WOW Cinema

Zee 24 Kalak

Zee Action

Zee Anmol

Zee Anmol Cinema

Zee Bihar Jharkhand

Zee Bollywood

Zee Business

Zee Cafe

Zee Cinema

Zee ETC Bollywood

Zee Hindustan

Zee News

Zee Punjab Haryana Himachal

Zee Salaam

Zee TV

Zee UP Uttrakhand

Zoom