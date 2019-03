IPL 2019 : टाटा स्काई से लेकर एटरटेल, डिश TV और D2H तक... टीवी पर ऐसे देख सकते हैं IPL के सभी मैच, ये हैं इन कंपनियों के बेस्ट IPL पैकेज

न्यूज डेस्क। आज से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) शुरू हो रही है। लीग का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। लगभग 2 महीने तक नॉनस्टॉप चलने वाली इस क्रिकेट लीग का आप भी मजा लेना चाहते हैं तब स्टार स्टार स्पोर्ट्स चैनल की सर्विस लेनी होगी। हम टाटा स्काई, एयरटेल, डिश टीवी, D2H पर इस चैनल या इसके कॉम्बो में आने वाले खर्च के बारे में बता रहे हैं।

स्टार चैनल के 6 पैकेज में आप IPL 2019 देख सकते हैं। इसमें स्टार स्पोर्ट्स के साथ एडिशन चैनन भी शामिल हैं।

1. Star Value Pack

प्राइस : 49 रुपए और टैक्स

Star Sports First, Star Sports 2, Star Sports 3, Star Sports 1 Hindi, Star Plus, Star Bharat, Star Utsav, Star Gold, Movies OK, Star Utsav Movies, Nat GEO Wild, National Geographic.

2. Star Value HD Pack

प्राइस : 85 रुपए और टैक्स

Star Sports First, Star Sports 2 HD, Star Sports 3 HD, Star Sports 1 Hindi HD, Star Plus HD, Star Bharat HD, Star Utsav, Star Gold HD, Movies OK, Star Utsav Movies, Nat GEO Wild HD, National Geographic HD.

3. Star Premium Pack

प्राइस : 79 रुपए और टैक्स

Star Sports 1, Star Sports First, Star Sports 2, Star Sports 3, Star Sports 1 Hindi, Star Sports Select 1, Star Sports Select 2, Star Plus, Star Bharat, Star Utsav, Star World, Star Gold, Movies OK, Star Utsav Movies Star Gold Select, Star Movies, Nat GEO Wild, National Geographic, Fox Life,

4. Star Premium Pack HD

प्राइस : 120 रुपए और टैक्स



Star Sports 1 HD, Star Sports First, Star Sports 2 HD, Star Sports 3, Star Sports 1 Hindi HD, Star Sports Select 1 HD, Star Sports Select 2 HD, Star Plus HD, Star Bharat HD, Star Utsav, Star World HD, Star World Premier HD, Star Gold HD, Movies OK, Star Utsav Movies, Star Gold Select HD, Star Movies HD, Star Movies Select HD, Nat GEO Wild HD, National Geographic HD, Fox Life HD, Baby TV HD

5. Star English Premium Pack

प्राइस : 49 रुपए और टैक्स

Star Sports 1, Star Sports Select 1, Star Sports Select 2, Star Sports 2, Star Sports 3, Star Sports First, Star Movies, Star World, Fox Life, Star Sports 1, Star Sports Select 1, Star Sports Select 2, Star Sports 2, Star Sports 3, Star Sports First, National Geographic, Nat Geo Wild

6. Star English Premium Pack HD

प्राइस : 85 रुपए और टैक्स

Star Sports HD1, Star Sports Select HD1, Star Sports Select HD2, Star Sports HD2, Star Sports 3, Star Sports First, Star Movies HD, Star Movies Select HD, Star World HD, Fox Life HD, Star Sports HD1, Star Sports Select HD1, Star Sports Select HD2, Star Sports HD2, Star Sports 3, Star Sports First, National Geographic HD, Nat Geo Wild HD, Baby TV HD

> Tata Sky का कॉम्बो पैकेज : All In One + IPL = 522 रुपए

> Airtel Digital TV का कॉम्बो पैकेज : All In One + IPL = 380 रुपए

> D2H का कॉम्बो पैकेज : All In One + IPL = 319 रुपए

> Dish TV का कॉम्बो पैकेज : All In One + IPL = 265 रुपए