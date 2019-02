HP का हाईटेक सिलेंडर... इसमें बाहर से दिख जाएगी कितनी बची है गैस, उठाने में भी दूसरे सिलेंडर से होगा हल्का; सिलेंडर फटने का भी नहीं होगा डर

न्यूज डेस्क। हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HP) जल्द ही इंडियन मार्केट में नया LPG सिलेंडर ला रही है। इस सिलेंडर की खास बात है कि हल्का और स्टाइलिश होने के साथ ये पूरी तरह सेफ होगा। HP ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर इसकी डिटेल शेयर की है। हालांकि, कंपनी ने इसकी लॉन्चिंग डेट के बारे में कुछ नहीं बताया है।

3 कैपेसिटी वाले होंगे सिलेंडर

हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ये सिलेंडर एक्रेलिक फाइबर मटेरियल का होगा। इसमें 2kg, 5kg और 10kg कैपेसिटी वाले 3 तरह के सिलेंडर आएंगे। कंपनी का कहना है कि ये स्टील सिलेंडर की तुलना में हल्के होंगे। मौजूदा गैस सिलेंडर में 14.2kg गैस आती है। इस नए गैस सिलेंडर के लिए कस्टमर को पुराना सिलेंडर लौटाना होगा। वहीं, ऐसा माना जा रहा है कि इसके लिए करीब 1000 रुपए भी एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे।

HPCL का सोशल मैसेज

The ओJAS range by #HPCL are light-weight, composite cylinders for the consumers’ cooking needs. These are easy-to-use and a more convenient alternative to the regular metal cylinders.

फाइबर सिलेंडर की खूबियां

> कम गैस मिलने की शिकायत कम हो जाएगी।

> हल्का होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में सुविधा।

> पारदर्शी होने के कारण कितनी गैस खर्च हुई है, यह पता चल जाएगा।

> ऐसे सिलेंडर में ब्लास्ट होने का खतरा भी नहीं होता।