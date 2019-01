Indian Railway Latest News : ट्रेन का टिकट लेने वालों के लिए Alert, रेलवे ने कहा इस एक काम के बिना यूजर नहीं बुक कर पाएंगे ट्रेन का टिकट, नोटिफिकेशन जारी कर दी सूचना

न्यूज डेस्क। इंडियन रेलवे (Indian Railways) की टिकट बुक करने वाली वेबसाइट IRCTC नेक्स्ट-जनरेशन ई-टिकटिंग वेबसाइट(www.irctc.co.in) अपग्रेड होने जा रही है। इसके बाद ऐसे यूजर जो विंडोज एक्सपी (Windows XP) और विंडोज सर्वर (Windows Server 2003) का इस्तेमाल करते हैं, वे इसके जरिए टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। दरअसल ई-टिकटिंग वेबसाइट टीएलएस 1.2 में माइग्रेट होने जा रही है।

ऐसा सिक्योरिटी फीचर्स को अपग्रेड करने के लिए किया जा रहा है। टीएलएस 1.2 पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज एक्सपी और विंडोज सर्वर 2003 को सपोर्ट नहीं करता। इसी के चलते इसका इस्तेमाल करने वाले यूजर टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। यह यूजर IRCTC की वेबसाइट को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। IRCTC ने यूजर्स को अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करने की सलाह दी है।

इन ऑपरेटिंग सिस्टम पर वेबसाइट काम करेगी

Windows Vista and Windows Server 2008

Windows 7 and Windows Server 2008 R2

Windows 8 and Windows Server 2012

Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2

Windows 10 and Windows Server 2016

पैसों का ट्रांजैक्शन सुरक्षित होगा

बता दें कि, अधिकतर यूजर टिकट बुक करते समय अपने मोबाइल वॉलेट, डेबिट, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए बुकिंग करते हैं। ऐसे में वेबसाइट का सुरक्षित होना जरूरी है। इसी कारण रेलवे ने वेबसाइट को टीएलएस 1.1 से टीएलएस 1.2 पर माइग्रेट करने की योजना बनाई है।