'3 इडियट्स' से फेमस हुआ था ये इंजीनियर... अब कार को बना दिया घर की छत, सोशल मीडिया पर इन फोटो की यूजर्स कर रहे तारीफ

ऑटो डेस्क। के इंजीनियर सोनम वांगचुक ने गाड़ी का यूज करके घर बना दिया। घर के एक हिस्से की छत गाड़ी की बनी हुई है। अब ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, महिंद्रा कंपनी के CEO ने भी इन फोटो को शेयर किया है। बता दें कि वांगचुक में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स चलाते हैं। फिल्म '3 इडियट्स' आमिर खान ने फुंसुक वांगड़ू का जो किरदार निभाया था, जो वांगचुक पर ही था।

का ट्वीट

ने ट्वीट करते हुए लिखा, "मेरे दोस्त सोनम वांगचुक के के हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स की ये फोटो शेयर की है। उन्होंने रिसाइकिल महिंद्रा कार से घर की छत बनाई है। इस इंस्टीट्यूट में कोई भी चीज खराब नहीं जाती।"

A friend sent these pics from Sonam Wangchuk’s Himalayan Institute of Alternatives,Ladakh.Recycling a Mahindra car into a home roof.A way of life at the Institute, where nothing gets discarded.Well this will compete with our auto-shredding venture but it’s far more creative! pic.twitter.com/p7UwgOvtxD