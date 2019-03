LIC ने किया अलर्ट... सभी कस्टमर्स को मैसेज कर बता रही ना करें ये बड़ी गलती, नहीं तो पॉलिसी का हो जाएगा मिसयूज; बचने का तरीका भी बताया

न्यूज डेस्क। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) इन दिनों अपने कस्टमर्स को एक मैसेज भेज रही है। मैसेज में ग्राहकों को फ्रॉड कॉल से बचने के बारे में बताया जा रहा है। इन दिनों ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसी से बचने के लिए कंपनी ग्राहकों को अलर्ट कर रही है।

मैसेज में LIC ने ये बताया

LERT from LIC: Beware of Spurious calls offering alluring benefits. Never share any policy details with unknown callers. Call 02268276827 for any policy query.

LIC कस्टमर को इस बात का अलर्ट कर रही है कि यदि आपके पास इस तरह का कोई कॉल आता है तब उसे बात नहीं करें और अपनी किसी पॉलिसी की जानकारी नहीं दें। ज्यादा जानकारी के लिए आप 02268276827 पर बात कर सकते हैं।

पॉलिसी की डिटेल चुराते हैं कॉलर्स

दरअसल, LIC के फेक कॉल इन दिनों बढ़ रहे हैं। ऐसे कॉल के दौरान कस्टमर से पॉलिसी का प्रीमियम भरने के बारे में पूछा जाता है। साथ ही, किसी तरह से कस्टमर की पॉलिसी के बारे में जानकरी हासिल करने की कोशिश की जाती है। बाद में इस पॉलिसी का मिस यूज किया जा सकता है। वहीं, कुछ लोग कस्टमर को पॉलिसी बेचने का काम भी करते हैं।

ऐसे कॉल की यहां करें शिकायत

ऐसे किसी भी कॉल की आप 02268276827 नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। या फिर spuriouscalls@licindia.com पर ईमेल कर सकते हैं। साथ ही, फेक कॉल की पुलिस में भी शिकायत कर सकते हैं।