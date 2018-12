कोलफील्ड्स में 10वीं पास के लिए निकलीं 370 वैकेंसी, हर महीने 31852 रु मिलेगी सैलरी; आवेदन भेजने की लास्ट डेट 10 जनवरी

न्यूज डेस्क। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, ने ग्रुप C की 370 पोस्ट पर वैकेंसी भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। कैंडिडेट्स को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस 21 दिसंबर से शुरू होगी, वहीं 10 जनवरी, 2019 तक कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। इसमें जूनियर ओवरमैन, माइनिंग सरदार और डिप्टी सर्वेअर की पोस्ट हैं।

पोस्ट का नाम और कुल वैकेंसी

> जूनियर ओवरमैन, T&S, ग्रेड C : 149 वैकेंसी

> माइनिंग सरदार, T&S, ग्रेड C : 201 वैकेंसी

> डिप्टी सर्वेअर, T&S, ग्रेड C : 20 वैकेंसी

सैलरी : बेसिक पे (NCWA – X) : 31852.56 प्रति महीना

मिनिमम क्वालिफिकेशन

माइनिंग सरदार : (1) मेट्रिकुलेशन या समकक्ष (2) माइनिंग सरदारशिप का वैलिड सर्टिफिकेट जो जनरल ऑफ माइन्स और सेफ्टी के डायरेक्टर ने दिया हो (3) फर्स्ट एड वैलिड सर्टिफिकेट (4) गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट वैलिड सर्टिफिकेट।

डिप्टी सर्वेअर : (1) मेट्रिकुलेशन या समकक्ष (2) सर्वे का वैलिड सर्टिफिकेट जो जनरल ऑफ माइन्स और सेफ्टी के डायरेक्टर ने दिया हो।

