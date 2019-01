OSSSC Recruitment 2019 : जूनियर क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर 1525 वैकेंसी, 10वीं पास कर पाएंगे अप्लाई

HSSC Recruitment 2019

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने इंस्ट्रक्टर की 2641 पोस्ट पर रिक्र्टूमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए कैंडिडेट्स 21 फरवरी, 2019 तक अप्लाई कर सकते हैं। एप्लिकेशन भेजने की प्रक्रिया 5 जनवरी, 2019 से शुरू हो चुकी है। इन पोस्ट पर ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर पाएंगे।

पोस्ट की डिटेल

1. Turner Instructor : 113 पोस्ट

2. Fitter Instructor : 180 पोस्ट

3. Welder (Gas & Electric) Instructor : 66 पोस्ट

4. Craft Instructor Stenography (Hindi) : 17 पोस्ट

5. Craft Instructor Stenography (English) : 20 पोस्ट

6. Computer Operator and Programming Assistant Instructor : 50 पोस्ट

7. Senior Instructor Hospitality : 03 पोस्ट

8. Food Production Instructor : 04 पोस्ट

9. Food & Beverage Service Instructor : 01 पोस्ट

10. Lab Attendant Food Production Instructor : 04 पोस्ट

11. Health Sanitary Instructor : 10 पोस्ट

12. Litho Offset Machine Minder Instructor : 03 पोस्ट

13. Desk Top Publisher Operator Instructor : 03

14. Mechanic Refrigeration and Air Conditioning Instructor : 44

15. Electrician Instructor : 01 पोस्ट

16. Mechanic Electronics Instructor : 35 पोस्ट

17. Interior Decoration and Designing Instructor : 06 पोस्ट

18. Mechanic Consumer Electronics Instructor : 13 पोस्ट

19. Mechanic Machine Tool Maintenance Instructor : 06 पोस्ट

20. Sheet Metal Worker Instructor : 15 पोस्ट

21. Wireman Instructor : 69 पोस्ट

22. Millwright Mechanic (Mechanical) Instructor : 62 पोस्ट

23. Millwright Mechanic (Electrical/ Electronics) Instructor : 14 पोस्ट

24. Painter (General) Instructor : 40 पोस्ट

25. Plastic Processing Operator Instructor : 03 पोस्ट

26. Foundryman (Moulder) Instructor : 01 पोस्ट

27. Plumber Instructor (Theory) : 36 पोस्ट

28. Instrument Mechanic Instructor : 05 पोस्ट

29. Mechanic Agriculture Machinery Instructor : 03 पोस्ट

30. Architectural Assistant : 07 पोस्ट

31. Information Technology and Electronics System Maintenance Instructor : 05 पोस्ट

32. Mechanic Computer Hardware Instructor : 15 पोस्ट

33. Tractor Mechanic Instructor : 26 पोस्ट

34. Machinist Instructor : 75 पोस्ट

35. Carpenter Instructor : 64 पोस्ट

36. Mechanic Diesel Instructor : 47 पोस्ट

37. Mechanic Motor Vehicle Instructor : 59 पोस्ट

38. Machinist-Grinder Instructor : 04 पोस्ट

39.Tool & Die Maker(Dies & Moulds) Instructor : 09 पोस्ट

40. Draughtsman (Civil) : 97 पोस्ट

41. Draughtsman (Mechanical) : 56

42. Craft Instructor (Women) Fashion Technology : 07 पोस्ट

43. Craft Instructor (women) Hair & Skin Care : 37 पोस्ट

44. Craft Instructor (Women) Dress Making : 40 पोस्ट

45. Craft Instructor (Women) Embroidery & Needle Work : 09 पोस्ट

46. Craft Instructor (women) Computer Aided Embroidery : 26 पोस्ट

47. Craft Instructor (Women) Cutting & Sewing : 40 पोस्ट

कुल : 2641 पोस्ट

एज लिमिट

1. कैंडिडेट्स की अधिकतम उम्र 42 साल होना चाहिए।

2. SC/ST/OBC/PWD/PH कैंडिडेट्स को सरकारी नियम के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी।

फीस डिटेल

1. जनरल मेल कैंडिडेट्स को 150 रुपए एप्लिकेशन फीस देनी होगी।

2. जनरल फीमेल कैंडिडेट्स (हरियाणा) को 75 रुपए एप्लिकेशन फीस देनी होगी।

3. हरियाणा के एक्स-सर्विसमैन को फीस नहीं देनी है।

4. हरियाणा के SC/BC मेल कैंडिडेट्स को 35 रुपए एप्लिकेशन फीस देनी होगी।

5. हरियाणा की SC/BC फीमेल कैंडिडेट्स को 18 रुपए एप्लिकेशन फीस देनी होगी।

सैलरी : FPL-6 (35400 रुपए - 112400 रुपए) प्री-रिजर्व्ड 9300 रुपए - 34800 रुपए + 3600 रुपए GP

जॉब से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

जॉब नोटिफिकेशन लिंक-1

जॉब नोटिफिकेशन लिंक-2

जॉब नोटिफिकेशन लिंक-3