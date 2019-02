RRB RRC Recruitment 2019: 5 या 10 हजार नहीं... बल्कि रेलवे ने निकाली 1.30 लाख नई वैकेंसी, 10th पास से लेकर ग्रेजुएट्स को मिलेगा मौका; 7वें वेतनमान के साथ मिलेगी सैलरी

न्यूज डेस्क। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने करीब 1.30 लाख वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन जॉब्स पर 10वीं पास, 12वीं पास, ITI होल्डर, डिप्लोमा और ग्रेजुएट्स कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। इसमें नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC), पैरा मेडिकल स्टाफ, मिनिस्ट्रियल एंड लेवल-1 पोस्ट शामिल हैं। सभी पोस्ट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस 28 फरवरी से शुरू होगी।

पोस्ट का नाम और वैकेंसी : NTPC, पैरा मेडिकल स्टाफ, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी एंड लेवल-1 पोस्ट की कुल 1,30,000 वैकेंसी।

कैटेगरी वाइज RRB वैकेंसी

RRC-01/2019 : लेवल-1 पोस्ट => ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर, असिस्टेंट पॉइंट्स-मैन

RRB/CEN01/2019 : नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी => वैरियस क्लर्क, टाइपिस्ट, कमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर

RRB/CEN02/2019 : पैरा मेडिकल स्टाफ => स्टाफ नर्स, हेल्थ एंड मलेरिया इन्स्पेक्टर, फार्मेसिस्ट, ECG टेक्निकल

RRB/CEN03/2019 : मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी => स्टेनोग्राफर, जूनियर ट्रांसलेटर, चीफ लॉ असिस्टेंट

एज लिमिट : 1 जुलाई, 2019 के आधार पर RRBs या RRCs के नियमानुसार छूट दी जाएगी।

पे एंड अलाउंसेस : सभी पोस्ट के लिए अलग-अलग पे स्केल और अलाउंसेस मिलेंगे। 7th CPC पे मैट्रिक्स लागू रहेगा।

एप्लिकेशन फीस : जनरल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपए, SC / ST / एक्स-सर्विसमैन / PwBDs / फीमेल / ट्रांसजेंडर / मायनोरिटी / आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को 250 रुपए फीस देनी होगी।

सिलेक्शन प्रोसेस : कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT)

जरुरी डेट्स

RRC लेवल-1 पोस्ट : ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपनिंग डेट 12/03/2019 को 10 AM

RRB NTPC 2019 : ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपनिंग डेट 28/02/2019 को 10 AM

RRB पैरा मेडिकल स्टाफ : ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपनिंग डेट 08/03/2019 at 10 AM

RRB मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी : ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपनिंग डेट 08/03/2019 को 10 AM

RRB RRC 2019 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने यहां क्लिक करें।