Indian Oil recruitment 2019: इंडियन ऑयल में निकली वैकेंसी... इंटरव्यू के आधार पर होगा कैंडिडेट का सिलेक्शन, नहीं देना होगा रिटन एग्जाम; 17 लाख रुपए तक सालाना पैकेज

गैजेट डेस्क। इंडियन ऑयल (Indian Oil) ने एक साथ कई पदों पर वैकेंसी भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com के अनुसार इंजीनियर अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी और सहायक अधिकारी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। खास बात है कि कैंडिडेट का सिलेक्शन GATE 2019 में मिलने वाले स्कोर के आधार पर किया जाएगा। यानी कैंडिडेट्स को किसी तरह का रिटन एग्जाम नहीं देना होगा। आवेदन भेजने की लास्ट डेट 27 मार्च, 2019 है।

17 लाख रुपए तक पैकेज

इंडियन ऑयल ग्रेजुएट और पोस्‍ट ग्रेजुएट पदों के लिए सालाना 17 लाख का पैकेज तक दे रही है। वहीं पोस्‍ट ग्रेजुएट केमिस्‍ट्री पदों के लिए कैंडिडेट्स को 14 लाख सालाना का पैकेज दिया जाएगा।

ऐसे होगा सिलेक्शन

GATE स्‍कोर के आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को इंटरव्यू और अगले स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। इन सभी नंबर्स के आधार पर फाइनल मैरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

इंजीनियर ऑफिसर पदों के लिए इंजीनियरिंग डिग्री सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्‍ट्रूमेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। रिसर्च ऑफिसर पदों के लिए पोस्‍ट ग्रेजुएट इंजीनियर डिग्री होना चाहिए। असिस्‍टेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए केमिस्‍ट्री में पोस्‍ट ग्रेजुएट और दो साल एक्सपीरियंस होना चाहिए।

आवेदन करने की प्रोसेस

इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर जाएं। यहां होम पेज पर ‘Careers’ सेक्‍शन में ‘latest job openings’ पर क्‍ल‍िक करें। अब ‘application for engineers/officer/research… through GATE 2019’ लिंक पर क्‍ल‍िक करें। एक नया पेज ओपन होगा, यहां पर ‘apply online’ पर क्‍ल‍िक करें। फॉर्म भरें और ‘save and next’ पर क्‍ल‍िक करें।

नोट : कैंडिडेट्स को ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसका एक प्रिंट लेकर IOCL ऑफिस में जमा करना है।

ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए यहां क्लिक करें।