इंडियन ऑयल में निकली वैकेंसी... ग्रेजुएट्स के लिए मौका, अलग-अलग डिपार्टमेंट में 466 लोगों की होगी भर्ती; ये है अप्लाई करने की लास्ट डेट

न्यूज डेस्क। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने अलग-अलग डिपार्टमेंट के लिए ट्रेड अपरेंटिस और टेक्निकल अपरेंटिस की कुल 466 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पोस्ट पर एप्लिकेशन भेजने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। कैंडिडेट्स 8 मार्च तक ऑनलाइन एप्लिकेशन भेज सकते हैं। इन पोस्ट पर B.Sc. ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा धारक अप्लाई कर पाएंगे।

पोस्ट का नाम और कुल वैकेंसी

> ट्रेड अपरेंटिस (कैमिकल प्लांट) की 89 पोस्ट

> ट्रेड अपरेंटिस (सेक्रेट्रियल असिस्टेंट) की 75 पोस्ट

> टेक्निकल अपरेंटिस (इलेक्ट्रिकल) की 73 पोस्ट

> टेक्निकल अपरेंटिस (कैमिकल) की 65 पोस्ट

> टेक्निकल अपरेंटिस (इंस्ट्रूमेंटेशन) की 47 पोस्ट

> ट्रेड अपरेंटिस (फिटर) की 43 पोस्ट

> ट्रेड अपरेंटिस (बॉयलर) की 30 पोस्ट

> ट्रेड अपरेंटिस (अकाउंटेंट) की 26 पोस्ट

> टेक्निकल अपरेंटिस (मैकेनिकल) की 18 पोस्ट

एज लिमिट : 28 फरवरी, 2019 तक कैंडिडेट की उम्र 18 से 24 साल के बीच होना चाहिए।

सिलेक्शन प्रोसेस : रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन। रिटन एग्जाम 85% और इंटरव्यू 15%

जरूरी डेट्स

> ऑनलाइन आवेदन भेजने की शुरुआती डेट 16 फरवरी, 2019

> ऑनलाइन आवेदन भेजने की लास्ट डेट 8 मार्च, 2019

> आवेदन की हार्ड कॉपी IOCL को रिसिप्ट होने की लास्ट डेट 22 मार्च, 2019

> रिटन एग्जाम की डेट 24 मार्च, 2019

> पर्सनल इंटरव्यू की लास्ट डेट 5 अप्रैल, 2019

ऐसे करें अप्लाई

www.iocl.com वेबसाइट को ओपन करें। यहां 'IndianOil for Careers' टैब पर जाएं। Apprenticeships टैब पर क्लिक करें। अब 'Engagement of Apprentices in Refineries Division' पर जाएं। जिस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं उसे ओपन करें। रिफाइनर लोकेशन को चुनें। अपनी एप्लिकेशन ऑनलाइन सब्मिट करें। रिफरेंस नंबर को नोट करें और उसका प्रिंट ले लें।

इस जॉब का नोटिफिकेशन देखने के लिए यहां क्लिक करें।