TRAI New DTH Rules : अगर DTH या केबल ऑपरेटर 72 घंटे में नहीं करेगा ये काम, तो कस्टमर नहीं देगा एक भी रुपया

न्यूज डेस्क। टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने कस्टमर को नई राहत दी है। ट्राई ने ट्वीट करके कहा कि यदि आपके DTH सर्विस में फॉल्ट है और उसने 72 घंटे में उसे फिक्स नहीं किया है, तब आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ट्राई के इस नियम से DTH और केबल ऑपरेटर्स को कस्टमर को टाइमली सर्विस देनी होगी।

TRAI का ट्वीट

If a TV connection is faulty then there is a provision of Call Centre. If connection is not restored in 72 hours, then you do not have to pay.