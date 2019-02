Uttar Pradesh ATM Fraud Case : जिस काम के लिए बैंक करता है मना... उसी गलती के चलते शख्स के अकाउंट से चोरी हुए 25 हजार रुपए

बैंक की बातें हमेशा फॉलो करें

बैंक लगातार अपने कस्टमर को समय-समय पर ईमेल, SMS के जरिए इस बात का अलर्ट करती है कि आप अपने ATM कार्ड, ATM पिन कोड, OTP, पासवर्ड, एक्सपायरी डेट कभी भी किसी से शेयर नहीं करें। बैंक का मैसेज Dear Customer, Never ever share your Card number, Expiry date, CVV, PIN, OTP, Password with anyone. Bank never asks for such details.