Open SBI account with mobile phone, take easy personal loan here

नई दिल्ली. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। ये काम आप अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं। एसबीआई में जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोल सकते हैं और इसके लिए आपको एसबीआई की ब्रांच में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस खाते में आपको 31 मार्च 2018 तक कोई पैसे जमा भी नहीं करेने पड़ेंगे। इसका काम को करने के लिए आपको क्या करना होगा इसके बारे में आपको बता रहे हैं । इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में एसबीआई का YONO ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप की खासियत यह है कि इतके द्वारा अकाउंट खोलने के लिए आपको कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एसबीआई के इस्टा सेविंग अकाउंट में एक लाख रुपए तक का बैलेंस रखा जा सकता है। इस खाते को खोलने में एक फायदा यह भी है कि आपको Rupayब्रांडेड डेबिट कार्ड बिलकुल फ्री मिलता है। इस कार्ड से एसबाआई के अलावा दूसरे बैंकों से भी पैसे निकाले जा सकते हैं। इस खाते को खोलने के सालभर के भीतर KYC(नो योर कस्टमर) के लिए आपको एक बार बैंक में जाना होगा।



इन नंबरों पर मिस्क कॉल कर जानिए अकाउंट बैलेंस

अगर आप घर बैठे अपने एसबीआई खातों में मौजूद बैंलेंस के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आपको इन नंबरों पर मिस्ट कॉल करना होगा। जैसे- 09223766666 नंबर पर मिस्ड कॉल करें। दूसरा तरीका यह भी है कि आप 09223766666 पर BALलिखकर मैसेज करके भी अपने खाते में उपलब्ध ऱाशि के बारे में जान सकते हैं।

क्या है YONO

YONO का क्या है पूरा नाम : इसका पूरा नाम YONO (you only need one)है। इस ऐप को आप मोबाइल पर 8mb में डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना होता है।

कौन से काम YONO से हो जाएंगे आसान

1. डिजिटल तरीके से पांच मिनट में नया खाता खोल सकते हैं।

2. चार क्लिक करके फंड ट्रांसफर कर सकते हैं।

3. बिना पेपर वर्क के प्री एप्रूव्ड पर्सनल लोन ले सकते हैं।

4. एफडी के बदले ओवर ड्रॉफ्ट की सुविधा ले सकते हैं।

5. इसकी मदद से इनवेस्टमेंट प्लान और इंश्योरेंस ले सकतो हैं।

6. ऑनलाइन खरीददारी भी कर सकते हैं।

7. इसमें अमेजन, माईमंत्रा, उबर, शॉपर स्टॉप, थामस कोक जैसी कंपनियां शामिल हैं।