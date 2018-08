अटलजी का निधन: आडवाणी ने कहा- मेरा 65 साल पुराना दोस्त चला गया, मनमोहन बोले- उनसे बहुत कुछ सीखा

नई दिल्ली. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी (93) का गुरुवार शाम 5.05 बजे एम्स में निधन हो गया। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा, ‘‘मेरा 65 साल पुराना दोस्त चला गया। मैं अपने दोस्त और पुराने साथी को बेहद मिस करूंगा। देश के इस बेटे के जाने का दुख व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं।’’ वहीं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री , गृहमंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री , कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया।

पूर्व प्रधानमंत्री व भारतीय राजनीति की महान विभूति श्री अटल बिहारी वाजपेयी के

देहावसान से मुझे बहुत दुख हुआ है। विलक्षण नेतृत्व, दूरदर्शिता तथा अद्भुत भाषण उन्हें

एक विशाल व्यक्तित्व प्रदान करते थे।उनका विराट व स्नेहिल व्यक्तित्व हमारी स्मृतियों में बसा रहेगा—राष्ट्रपति कोविन्द — President of India (@rashtrapatibhvn) August 16, 2018

मोदी ने निजी क्षति बताया : मोदी ने लिखा ‘‘मैं नि:शब्द हूं, शून्य में हूं, लेकिन भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। हम सभी के श्रद्धेय अटल जी हमारे बीच नहीं रहे। यह मेरे लिए निजी क्षति है। अपने जीवन का प्रत्येक पल उन्होंने राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। उनका जाना, एक युग का अंत है। लेकिन वो हमें कहकर गए हैं- मौत की उमर क्या है? दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला, आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौटकर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं?’’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी सेहत का हाल जानने पिछले दो महीने में कई बार एम्स जा चुके थे। इससे पहले 72वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने लाल किले की प्राचीर से दिए भाषण में भी कश्मीर के संदर्भ में अटलजी को याद किया था। उन्होंने कहा था- वाजपेयीजी ने कश्मीरियत, जम्हूरियत और इंसानियत का जिक्र किया था। हम इसी पर आगे बढ़ रहे हैं।

लेकिन वो हमें कहकर गए हैं-

“मौत की उमर क्या है? दो पल भी नहीं,

ज़िन्दगी सिलसिला, आज कल की नहीं

मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं,

लौटकर आऊँगा, कूच से क्यों डरूं?” — Narendra Modi (@narendramodi) August 16, 2018

राजनाथ ने कहा- लोगों को एकता के सूत्र में बांधा : गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अटलजी के लिए कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, ‘‘अटलजी के जाने का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। विकसित और शक्तिशाली भारत के लिए उन्होंने हमेशा लोगों को एकता के सूत्र में बांधकर रखा।

Atalji was a true ‘Ajatshatru’ who had many friends across the political spectrum. He believed in political consensus and his beliefs had consequential effect on Indian politics. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 16, 2018

शाह ने कहा-हमेशा प्रेरित करेंगे अटलजी : अमित शाह ने कहा कि अटलजी के विचार, उनकी कविताएं, उनकी दूरदर्शिता और उनकी राजनीतिक कुशलता सदैव हम सबको प्रेरित व मार्गदर्शित करती रहेंगी।

ठन गई

मौत से ठन गई

जूझने का मेरा इरादा न था

मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था

रास्ता रोक वह खड़ी हो गई

यों लगा ज़िन्दगी से बड़ी हो गई

मौत की उमर क्या है?दो पल भी नहीं

ज़िन्दगी सिलसिला,आज कल की नहीं

मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूँ

लौटकर आऊँगा,कूच से क्यों डरूँ? pic.twitter.com/g9mqVzza17 — Amit Shah (@AmitShah) August 16, 2018

अटलजी के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि था : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटलजी ने हमेशा देश के लिए काम किया। वह देश में राजनीतिक स्थिरता लाए थे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि था। वाजपेयी जी भारतीय राजनीति में मूल्यों और आदर्शों को प्राथमिकता देने वाले, स्वतंत्र भारत के ढांचागत विकास के दूरदृष्टा थे। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में अटल जी जैसा विराट व्यक्तित्व मिलना कठिन है। — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 16, 2018

देश ने खो दिया महान बेटा : राहुल गांधी ने कहा कि आज देश ने अपना महान बेटा खो दिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी करोड़ों लोगों के प्रिय थे। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और उनके सभी चाहने वालों के साथ है। हम उन्हें मिस करेंगे।

Today India lost a great son. Former PM, Atal Bihari Vajpayee ji, was loved and respected by millions. My condolences to his family & all his admirers. We will miss him. #AtalBihariVajpayee — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 16, 2018

मनमोहन ने कहा- अटलजी से बहुत कुछ सीखा : पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि मैंने भारत रत्न अटलजी से काफी सीखा। वह कुशल वक्ता के साथ शानदार कवि थे। इसके अलावा जनता के बेहतरीन सेवक और महान प्रधानमंत्री थे।

भारतीय राजनीति के सितारे थे अटलजी : लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि भारतीय राजनीति के आसमान में अटलजी सितारे की तरह थे, जिसने सबसे ज्यादा चमक बिखेरी। यहां तक कि विरोधी दल भी उनका सम्मान करते थे।

Atal ji was like a star in the sky of politics, which shone brighter than everyone else. He had the unique ability to bring everyone together. Even if you ask the opposition they hold a sense of respect for him: Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan #AtalBihariVajpayee pic.twitter.com/35zBBl4Fbf — ANI (@ANI) August 16, 2018

लता ने लिखा- मेरे सिर पर पहाड़ टूट पड़ा : भारत रत्न लता मंगेशकर और सचिन ने भी अटलजी को श्रद्धांजलि दी। लता ने ट्वीट किया कि अटलजी के निधन की खबर से मेरे सिर पर पहाड़ टूटा है। मैं उन्हें पिता समान मानती थी और उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया था। वहीं, सचिन तेंदुलकर ने लिखा कि आज देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ।

Rishitulya purva pradhan mantri Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee ji ke swargwas ki vaarta sunke mujhe aise (cont) https://t.co/1w1sEjs1eB — Lata Mangeshkar (@mangeshkarlata) August 16, 2018

India is at a great loss today. Shri #AtalBihariVajpayee ji’s contributions to our nation have been innumerable. Thoughts and prayers go out to his loved ones.

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 16, 2018

अमेरिका ने भी दुख जताया : अटलजी के निधन पर अमेरिकी दूतावास ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अटलजी ने भारत और यूएस के रिश्तों को मजबूत करने में अभूतपूर्व योगदान दिया। इसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा।

United States grieves with India on the loss of former Prime Minister #AtalBihariVajpayee. He will be remembered for his immense contribution in bolstering U.S.-India relations: US Embassy in India pic.twitter.com/GC5dE71IMR — ANI (@ANI) August 16, 2018

1924 में ग्वालियर में जन्मे, मूल रूप से कवि और शिक्षक : वाजपेयी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को जन्मे। वे मूलत: कवि थे और शिक्षक भी रह चुके थे। 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई और अटलजी ने चुनावी राजनीति में प्रवेश किया। 1957 में वाजपेयी मथुरा से लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन हार गए। हालांकि, बलरामपुर सीट से वे जीत गए। 1975-77 के आपातकाल के दौरान वे गिरफ्तार किए गए। 1977 के बाद जनता पार्टी की मोरारजी देसाई की सरकार में वे विदेश मंत्री भी रहे। 1980 में उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी। वे 10 बार लोकसभा सदस्य रहे।