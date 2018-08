Rahul Gandhi Attack on Sushma Swaraj over Doklam Issue

- डोकलाम में चीन के सैनिकों की दोबारा मौजूदगी की खबरें

- सुषमा ने एक दिन पहले ही इन खबरों को खारिज किया था

नई दिल्ली. कांग्रेस अध्यक्ष ने डोकलाम में चीन के सैनिकों की दोबारा मौजूदगी की खबरों को लेकर गुरुवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर सवाल उठाए। राहुल ने ट्वीट किया, ‘‘आश्चर्य है! चीन की ताकत के सामने सुषमाजी जैसी महिला कैसे झुक गईं और असहाय हो गईं? हमारे नेता के पूरी तरह असहाय हो जाने के ये मायने हैं कि सीमा पर हमारे बहादुर जवानों के साथ विश्वासघात हो रहा है।’’

राहुल की यह टिप्पणी ऐसे समय आई, जब एक दिन पहले ही सुषमा ने लोकसभा में दावा किया था कि डोकलाम में पुरानी स्थिति में रत्ती भर भी बदलाव नहीं हुआ। वहां किसी प्रकार का नया निर्माण भी नहीं हुआ। प्रश्नकाल के दौरान विदेश मंत्री ने कहा था कि इस विवाद को कूटनीतिक सूझबूझ के जरिए सुलझाया गया। स्वराज ने प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई अनौपचारिक शिखर वार्ता में कोई छिपा एजेंडा होने के आरोपों को भी खारिज किया। उन्होंने विवादित इलाके में चीनी सेना के फिर से प्रवेश करने और सिलिगुड़ी तक पहुंचने के दावे को बेबुनियाद बताया। दरअसल, पिछले महीने अमेरिका ने दावा किया था कि डोकलाम में चीन ने फिर गुपचुप तरीके से अपनी गतिविधियां शुरू कर दी हैं। भारत और भूटान ने इसका विरोध नहीं किया।

Amazing how a lady like Sushma ji has buckled and prostrated herself in front of Chinese power. Absolute subservience to the leader means our brave jawan has been betrayed on the border. #Doklamhttps://t.co/UALkmH0jZ1