Rahul Gandhi Constitutes Congress Working Committee

नई दिल्ली. ने अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पार्टी की वर्किंग कमेटी का चुनाव किया। इसमें 51 सदस्यों को रखा गया है। सोनिया, मनमनोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल, जैसे वरिष्ठ नेताओं के अलावा 18 स्थायी सदस्यों और 10 विशेष आमंत्रित सदस्यों को रखा गया है। वर्किंग कमेटी की पहली बैठक 22 जुलाई को होगी।

नई वर्किंग कमेटी में जनार्दन द्विवेदी, , कमलनाथ, सुशील कुमार शिंदे, मोहन प्रकाश और सीपी जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं को जगह नहीं दी गई है। दिग्विजय सिंह को हाल ही में समन्वय समिति का अध्यक्ष, जबकि कमलनाथ को मध्यप्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। नई वर्किंग कमेटी 2019 लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की कोर टीम तैयार करेगी।

महाधिवेशन के 4 महीने बाद बनाई वर्किंग कमेटी: राहुल गांधी 16 दिसंबर 2017 को कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद मार्च में कांग्रेस के 84वें महाधिवेशन में उन्होंने कहा कि युवा ही पार्टी को आगे ले जा सकते हैं। अधिवेशन से पहले ही वर्किंग कमेटी को राहुल ने स्टीरिंग कमेटी में बदल दिया था। इसके चार महीने बाद अब राहुल ने वर्किंग कमेटी का चयन किया। ऐसा पहली बार है कि इतने लंबे समय तक पार्टी बिना वर्किंग कमेटी के चली।

