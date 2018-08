Rahul Gandhi fires at PM Modi says Clean chit given to Mehul Choksi despite PNB fraud

नई दिल्ली. मेहुल चौकसी को नागरिकता देने के एंटीगुआ सरकार के खुलासे के बाद शुक्रवार को ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट किया- "मिस्टर 56 इंच के सूट-बूट वाले दोस्त (मेहुल) को भारत ने नवंबर 2017 में ही क्लीन चिट दे दी थी ताकि वो एंटीगुआ की नागरिकता हासिल कर सके।" मेहुल चौकसी और नीरव मोदी पर पीएनबी में 13 हजार करोड़ का घोटाला करने का आरोप है।

राहुल ने एक वीडियो भी पोस्ट किया। इसमें पहले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद नीरव मोदी और मेहुल चौकसी मामले में सफाई देते हैं। इसके बाद मोदी की क्लिप है, जिसमें एक कार्यक्रम में वे मेहुल चौकसी को ‘मेहुल भाई’ कहते हैं।

In today’s big news: India gave Mehul “Bhai” Chowksi, Mr 56’s “suit-boot” BFF, a clean chit in Nov 2017, enabling him to obtain Antiguan citizenship. This “Bhai” looted PNB of 13,000 Cr., before scooting from India.