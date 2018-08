एसबीआई बंद कर रहा एटीएम कार्ड, चिप वाले ईवीएम कार्ड से होगा ट्रांजेक्शन, जानें क्या है इसमें खास

नई दिल्ली. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ग्राहकों के साथ हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए वर्तमान में चल रहे एटीएम कार्ड को बंद कर ईएमवी चिप वाला डेबिट कार्ड देने की योजना बना रहा है। एसबीआई ने अधिकारिक ट्वीट कर इसकी सूचना दी है। वर्तमान में चल रहे मैजिस्ट्रिप (मैग्नेटिक) डेबिट कार्ड 31 दिसंबर से बंद हो जाएंगे।इनके बदले में ग्राहकों को ईएमवी चिप वाला डेबिट कार्ड लेना होगा। अगर कोई ग्राहक ईएमवी चिप वाला डेबिट कार्ड नहीं लेता है तो वह पुराने कार्ड से कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि एटीएम आपके कार्ड को स्वीकार नहीं करेगा।

Dear Customers, it’s time to make a shift. As per the RBI guidelines, you are required to change your Magstripe Debit Cards to EMV Chip Debit Cards by the end of 2018. The conversion process is absolutely safe and comes with no charges. Know more: https://t.co/hgDrKXlInp pic.twitter.com/QoLZZSQuEj — State Bank of India (@TheOfficialSBI) August 10, 2018

