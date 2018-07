Shashi Tharoor asked BJP Have they started a Taliban in Hinduism

तिरुअनंतपुरम. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए उससे सवाल पूछा है। थरूर ने कहा- क्या उन्होंने हिंदुत्व में तालिबान की शुरुआत कर दी है? बता दें कि कुछ दिनों पहले थरूर ने एक बयान में कहा था कि अगर अगला लोकसभा चुनाव भी भाजपा जीतती है तो वो देश का संविधान बदल देगी और भारत ‘हिंदू पाकिस्तान’ बन जाएगा। कांग्रेस ने थरूर के इस बयान को व्यक्तिगत बताया था। इसके बाद भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा था कि शशि थरूर को तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए।

थरूर का बीजेपी पर पलटवार

- अश्वनी चौबे जब थरूर को पाकिस्तान चले जाने की सलाह दी तो थरूर ने इस पर पलटवार किया।

- मंगलवार को तिरुअनंतपुरम में एक रैली के दौरान थरूर ने कहा- वो मुझसे पाकिस्तान जाने को कहते हैं। आखिर, उन्हें ये अधिकार किसने दिया कि वो ये तय करें कि मैं उनके जैसा हिंदू नहीं हूं और मुझे इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। क्या उन्होंने हिंदुत्व में तालिबान की शुरुआत कर दी है?

- बुधवार को जब मीडिया ने थरूर से उनके बयान पर सफाई मांगी तो उन्होंने कहा- मैं अपने किसी बयान को वापस नहीं ले रहा हूं। माफी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए जिन्होंने मेरे ऑफिस पर हमला किया है।

