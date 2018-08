Sushma Swaraj Said She Consult A Volcano In Indonesia

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से ट्विटर पर कई बार अटपटे सवाल पूछ लिए जाते हैं। बुधवार को सुशील केआर राय नाम के व्यक्ति ने पूछा- क्या बाली जाना सुरक्षित रहेगा? 11-08-18 से 17-08-18 के बीच बाली जाने की योजना बनाई है। क्या हमारी सरकार की ओर से कोई एडवाइजरी जारी की गई है? इस पर सुषमा स्वराज ने अपने जवाब में लिखा- मुझे वहां ज्वालामुखी से चर्चा करनी होगी।

I will have to consult the volcano there. https://t.co/bv2atzWtZg