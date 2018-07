UAN का पासवर्ड ऐसे बनाएं 12 अंकों के यूएएन नंबर के लिए पासवर्ड बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पासवर्ड में पहला अक्षर (LATTER) अंक (NUMBERS), स्पेशल कैरेक्टर से मिलाकर पासवर्ड बनाना होगा। जैसे- Raama123@

UAN NUMBER MUST FOR EMPLOYED PEOPLE, GENERATE IT SIMPLY