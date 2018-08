जेएनयू के छात्र नेता खालिद पर हमला करने वाले संदिग्ध की फोटाे सामने आई, पुलिस ने कहा- गोली चली ही नहीं

- खालिद ने कहा- मैं हमलावर का चेहरा नहीं देख पाया

- पुलिस को मिली पिस्तौल सभी छह कारतूस थे

नई दिल्ली. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के छात्र नेता उमर खालिद पर हमला करने वाले संदिग्ध की मंगलवार को फोटो सामने आई। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध विट्टलभाई मार्ग पर भागता नजर आ रहा है। ऐसा आरोप है कि खालिद पर सोमवार दोपहर संसद के पास गोली चलाई गई थी। वे हमले में बाल-बाल बच गए थे। पुलिस ने मौके से एक पिस्तौल बरामद की थी। हालांकि, पुलिस गोली चलने की बात से इनकार कर रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जो पिस्तौल बरामद की गई, उसमें छह कारतूस मिले हैं।

हमलावर सफेद शर्ट पहने था: एक चश्मदीद ने बताया कि उमर हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 'खौफ से आजादी' कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहां आया था। जब हम एक स्टॉल पर चाय पी रहे थे तभी सफेद शर्ट पहने एक व्यक्ति आया। उसने उमर को धक्का दिया और फायरिंग कर दी। धक्के से खालिद गिर गया और गोली उसके पास से गुजर गई। हमने उसे पकड़ने को कोशिश की, लेकिन वह तेजी से भाग निकला।

खालिद ने कहा- मैं हमलावर का चेहरा नहीं देख पाया: इस घटना के बाद खालिद ने कहा- "हम लोग जिस कार्यक्रम के लिए आए थे, उसे शुरू होने में कुछ समय था। एक स्टॉल पर चाय पीने के बाद हम अंदर जा रहे थे तभी हमलावर ने पीछे से धक्का दिया और गोली चला दी। मैं हमलावर का चेहरा नहीं देख पाया। यह घटना संकेत देती है कि एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि कभी भी, कुछ भी हो सकता है। ऐसे डर के माहौल में लोग कब तक जी पाएंगे।"

They can't scare us into silence, a lesson I learnt from Gauri Lankesh!