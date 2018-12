उत्तराखंड: उत्तरकाशी में 100 मीटर गहरी खाई में गिरी वैन, गंगोत्री से लौट रहे 13 श्रद्धालुओं की मौत

देहरादून. उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सोमवार को वैन 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 13 यात्रियों की मौत हो गई। घटना गंगोत्री हाईवे पर हुई। बताया जा रहा है कि श्रृद्धालु गंगोत्री धाम से लौट रहे थे, उसी वक्त भूस्खलन की वजह से यह हादसा हुआ। वैन में 15 लोग सवार थे।

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया, "ऋषिकेश—गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर शंगलाई में हुए सड़क हादसे में 13 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। दो लोग घायल भी हुए। रास्ते में भूस्खलन के चलते ड्राइवर ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। वैन भागीरथी नदी के पास खाई में गिर गई।"

Uttarakhand: 9 dead after a van fell into a gorge in Uttarkashi. pic.twitter.com/ORrop5wOgE