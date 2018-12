कुछ लोग हिंदू शब्द को अछूत बनाने की कोशिश कर रहे: शिकागो में विश्व हिंदू कांग्रेस में वेंकैया नायडू ने कहा

शिकागो. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शिकागो में रविवार को कहा कि कुछ लोग हिंदू शब्द को अछूत और असहनीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा, व्यक्ति को विचारों को सही परिप्रेक्ष्य में देखकर प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि दुनिया के सामने सबसे प्रामाणिक बातें सामने आ सकें। शिकागो में के 11 सितंबर 1893 को दिए गए भाषण के 125 साल पूरे होने पर विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन किया गया था। इसमें करीब 80 देश शामिल हुए।

वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत सार्वभौमिक सहनशीलता में विश्वास करता है। साथ ही सभी धर्मों को सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के सच्चे मूल्यों को बचाने की जरूरत है, जिससे ऐसे विचारों और प्रकृति को बदला जा सके जो गलत सूचनाओं पर आधारित हैं।

Some people are spreading misinformation against the word 'Hindu'~@MVenkaiahNaidu #WHC2018