Dainik Bhaskar Jan 15, 2020, 10:24 AM IST

श्रीनगर. कमर तक बर्फीले रास्ते में चलकर सेना के 100 जवानों और 30 नागरिकों ने मिलकर एक गर्भवती को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। भारी बर्फबारी के बीच जवानों ने यह साहस और जज्बा मंगलवार को दिखाया। दरअसल, गर्भवती शमीमा को प्रसव का दर्द शुरू हो गया। ऐसे में लोगों ने सेना को मदद के लिए बुलाया।

चिनार कॉर्प्स के 100 जवान, 30 स्थानीय लोगों के साथ मदद के लिए पहुंचे। वे अपने साथ स्ट्रेचर लेकर पहुंचे। गर्भवती को स्ट्रेचर पर लिटाकर जवान 4 घंटे बाद सुरक्षित अस्पताल पहुंचे। वहां महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। अब दोनों स्वस्थ्य हैं।

Chinar Corps, Indian Army: During heavy snowfall, an expecting mother Shamima, required emergency hospitalisation. For 4 hrs, over 100 Army personnel&30 civilians walked along while she was being carried on stretcher through snow. Baby born at hospital;mother&child are fine. pic.twitter.com/0NuVqz9Yih