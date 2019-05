हैदराबाद. आंध्रप्रदेश के कुरनूल में शनिवार को तेज रफ्तार बस जीप से टकरा गई। इस हादसे में 14 की मौत हो गई। 6 लोग जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक, मारे गए सभी लोग एक ही परिवार के हैं। वे तेलंगाना के गड़वाल के रहने वाले थे और शादी समारोह से लौट रहे थे।

जानकारी के मुताबिक, एक निजी बस हैदराबाद से बेंगलुरु की ओर जा रही थी। इसी दौरान वेलदुर्थी जंक्शन पर सामने से आ रही जीप उससे टकरा गई। 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इलाज के दौरान अस्पताल में 4 की मौत हो गई।

मेरी संवेदना परिवार के साथ- मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, वाईएसआर के जगन मोहन रेड्डी ने हादसे पर दुख जताया है। मोदी ने ट्वीट किया, “आंध्र प्रदेश के कुरनूल में सड़क दुर्घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी संवेदना शोक संतप्त परिवारों के साथ है। मुझे उम्मीद है कि घायल जल्दी ठीक हो जाएंगे।”

