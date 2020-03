Dainik Bhaskar Mar 06, 2020, 10:43 AM IST

नई दिल्ली/अहमदाबाद. देश में अब तक कोरोनावायरस से संक्रमण के 30 मामले सामने आ चुके हैं। इससे बचाव को लेकर लोग सचेत होने लगे हैं। इन दिनों देश में मास्क की बिक्री में इजाफा हुआ है। अहमदाबाद में हर दिन दो लाख मास्क बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मेडिकल स्टोर्स पर मास्क की किल्लत हो गई है। स्टोर संचालकों ने इसके नोटिस दुकान के बाहर चस्पा किए हैं। उधर, अपने-अपने यात्रियों को निकालने के लिए भारत और ईरान के बीच शुक्रवार को विशेष विमान सेवा शुरू होगी।

अहमदाबाद के चांगोदर में सर्जिकल मास्क बनाने की फैक्टरी के टेक्निकल हेड आशीष कोटडिया के अनुसार सामान्य दिनों में यहां धूल के प्रदूषण से बचने के रोज 80 हजार मास्क बनाए जाते थे। किंतु अब उसे बनाना बंद कर दिया है। अब तो एंटी वायरस मास्क बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा अत्यंत सुरक्षित 25 हजार मास्क रोज बना रहे हैं। जिसे हम अत्यंत सुरक्षित मास्क समझते हैं, उसे एन 95 मास्क कहा जाता है। इसका उत्पादन रोज 25 हजार नग है। पहले यही मास्क महीने में 40 हजार ही बनते थे। 40 लोगों की टीम दो शिफ्ट में मास्क बनाने का काम कर रही है। हम अन्य राज्यों में भी मास्क की आपूर्ति करते हैं।

ईरान शुक्रवार को खाली विमान दिल्ली भेजेगा

ईरान के दूतावास ने गुरुवार को कहा कि अपने फंसे हुए यात्रियों को निकालने के लिए तेहरान और नई दिल्ली के बीच शुक्रवार से विशेष उड़ानें शुरू होंगी। ईरान में 2000 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। ईरान का कहना है कि हम उन्हें भारतीय अधिकारियों की मंजूरी के बाद ही वापस भेज सकते हैं। वहीं, ईरान भी भारत से अपने नागरिकों को वापस ले जाएगा। इसके लिए वह शुक्रवार को एक खाली विमान दिल्ली भेजेगा।

राज्यमंत्री वी मुरलीधरण ने गुरुवार को कहा कि ईरान में फंसे भारतीय मछुआरों का स्वास्थ्य बेहतर हैं। उनकी आधारभूत जरूरतों का खयाल रखा जा रहा है। दूतावास उनके संपर्क में है।

Based on various requests our Embassy @India_in_Iran reached out to Indian fishermen, including from Kerala, stuck in Kish Island & Assaluyeh.



All are in good health. Their basic requirements are met. Embassy is in constant touch!@MEAIndia @DrSJaishankar @PMOIndia @VMBJP