कुमार ने कहा, ‘‘विदेश मंत्रियों की मुलाकात तय होने के बाद दो विचलित कर देने वाली घटनाएं सामने आईं। पहली- कश्मीर में जवानों की हत्या और दूसरी आतंकियों का महिमामंडित करते हुए पाकिस्तान द्वारा उनके डाक टिकट जारी करना।’’

#WATCH: MEA spokesperson Raveesh Kumar says, "It's obvious that behind Pakistan's proposal for talks to make a fresh beginning, evil agenda of Pakistan stands exposed & true face of new Prime Minister of Pakistan has been revealed to world in his first few months in the office" pic.twitter.com/e25STpUlTh