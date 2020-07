दैनिक भास्कर Jul 01, 2020, 04:19 PM IST

श्रीनगर. कश्मीर के सोपोर में हुए आतंकी हमले में तीन साल का मासूम बच्चा बाल-बाल बच गया। अब वह महफूज है और मां-बाप की गोद में है। हालांकि, हमले में उसके दादा की मौत हो गई।

गोलीबारी के दौरान वह बच्चा दादा की लाश के पास रोता हुआ बैठा था। सुरक्षा बल के जवान उसे बचाकर निकाल लाए। मासूम उम्र है, इसलिए मौत, मातम और दर्द जैसे अहसास अभी उस पर तारी नहीं हैं। वह अपनी दुनिया में पहुंचकर मुस्कुरा रहा है। पर जब हर तरफ गोलियां चल रही थीं तो इस बच्चे को बचाना कितना चुनौती भरा था, ये सुनिए उसे बचाने वालों की जुबानी...

The first hand account by a local cop in Sopore about the terror crime. He was first to respond the situation after the incident. pic.twitter.com/nIVxrIJmlF