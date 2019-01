मुख्यमंत्री की रैली से पहले उतरवाई गई 3 साल के बच्चे की ब्लैक जैकेट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

नेशनल डेस्क. में सीएम सर्बानंद सोनोवाल की रैली से पहले पुलिस पर 3 साल की बच्चे की ब्लैक जैकेट उतरवाने का आरोप लग रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को विरोध प्रदर्शन का डर था। हालांकि इस घटना के बाद असम सरकार ने कहा कि उनकी तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया था। फिलहाल मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

पहले हो चुके हैं विरोध प्रदर्शन : असम में नागरिक संशोधन बिल के खिलाफ जनता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। पिछले हफ्ते सीएम सोनोवाल और दूसरे बीजेपी मंत्रियों को कई सार्वजनिक जगहों पर काले झंडे दिखाए गए थे, इसलिए पुलिस को डर था कि दोबारा विरोध प्रदर्शन की घटना हो सकती है।



13 डिग्री था टेंपरेचर : जब बच्चे की जैकेट उतरवाई गई उस वक्त टेंपरेचर 13 डिग्री था। ऐसे में लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं कि इतनी ठंड में 3 साल के बच्चे की जैकेट उतरा ली गई। सर्बानंद सोनोवाल की जनरैली बिश्वनाथ के बेहाली में थी। यहां उन्होंने एक सिल्क मिल का शिलान्यास किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत दास ने कहा कि सरकार की तरफ से पुलिस को ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए गए थे।

