दैनिक भास्कर Jun 25, 2020, 10:07 AM IST

नई दिल्ली. इंदिरा गांधी के समय 1975 में लगी इमरजेंसी को आज 45 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने गांधी परिवार पर निशाना साधा है। शाह ने कहा कि एक परिवार ने सत्ता के लालच में देश को इमरजेंसी में डाल दिया था। रातों रात पूरे देश को जेल बना दिया गया। प्रेस, अदालत और बोलने की आजादी को दबा दिया गया। उस वक्त गरीबों पर अत्याचार हुए थे।

On this day, 45 years ago one family’s greed for power led to the imposition of the Emergency. Overnight the nation was turned into a prison. The press, courts, free speech...all were trampled over. Atrocities were committed on the poor and downtrodden.

शाह ने कहा कि लाखों लोगों की कोशिशों के बाद इमरजेंसी हटी और लोकतंत्र की बहाली हुई थी, लेकिन कांग्रेस का रवैया नहीं बदला। एक परिवार के हित पार्टी और देश हित से भी ऊपर रखे गए। कांग्रेस में आज भी यही हो रहा है।

Due to efforts of lakhs of people, the Emergency was lifted. Democracy was restored in India but it remained absent in the Congress. The interests of one family prevailed over party interests and national interests. This sorry state of affairs thrives in today’s Congress too!