Dainik Bhaskar Aug 01, 2019, 03:09 PM IST

नई दिल्ली. नागरिक उड्‌डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने जेट एयरवेज के छह पूर्व पायलट को एयरबस ए-320 विमान की उड़ान संबंधी परीक्षा में शामिल होने से छह महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। सभी पायलट परीक्षा के दौरान नकल करते पाए गए थे।

Directorate General of Civil Aviation (DGCA) debars 6 former Jet Airways pilots for 6 months from appearing in examination for permit to fly Airbus A320, after they were caught cheating during the examination. pic.twitter.com/GVonSsdm6K