तीन मार्च को मोदी ने घोषणा की थी कि वे 8 मार्च के दिन अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स महिलाओं को सौंपेंगे

मोदी ने कहा- भारत में महिलाओं ने हर क्षेत्र में बेहतर काम किया, उनका संघर्ष लाखों लोगों के लिए प्रेरणा

Dainik Bhaskar Mar 08, 2020, 11:06 AM IST

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को घोषणा की कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वे सात महिलाओं को अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स सौंपेंगे। ये महिलाएं अपने जीवन यात्रा के बारे में जानकारी देंगी और लोगों से जुड़ेंगी।

प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया- अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई! हम ‘नारी शक्ति’ की भावना और उपलब्धियों को सलाम करते हैं। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि महिला दिवस के मौके पर मैं सोशल मीडिया से दूर रहूंगा। आज दिन भर सात महिलाएं अपनी जीवन यात्राएं साझा करेंगी और सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए बातचीत करेंगी।

Greetings on International Women’s Day! We salute the spirit and accomplishments of our Nari Shakti.

As I’d said a few days ago, I’m signing off. Through the day, seven women achievers will share their life journeys and perhaps interact with you through my social media accounts. — Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2020

मोदी ने #SheInspiresUs पर महिलाओं के किस्से साझा करने की बात कही थी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च यानी महिला दिवस के दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स उन महिलाओं को सौंपने का फैसला किया था, जो दूसरों के लिए प्रेरणा है। इस फैसले के बाद ही मोदी ने लोगों से अपील की थी कि वे #SheInspiresUs पर ऐसी महिलाओं के किस्से साझा करें, जो दूसरों के लिए प्रेरणा हैं। मोदी ने रविवार को कहा- भारत में महिलाओं ने हर क्षेत्र में बेहतर काम किया है। उनका संघर्ष और महत्वकांक्षाएं लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। आइए हम ऐसी महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाते रहें और उनसे सीखें।

You heard of food for thought. Now, it is time for action and a better future for our poor.



Hello, I am @snehamohandoss. Inspired by my mother, who instilled the habit of feeding the homeless, I started this initiative called Foodbank India. #SheInspiresUs pic.twitter.com/yHBb3ZaI8n — Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2020

India has outstanding women achievers in all parts of the nation. These women have done great work in a wide range of sectors. Their struggles and aspirations motivate millions. Let us keep celebrating the achievements of such women and learning from them. #SheInspiresUs — Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2020

मोदी ने वसुंधरा राजे को महिला दिवस की बधाई दी

इस अवसर पर, प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ भाजपा नेता वसुंधरा राजे को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने राजस्थान की प्रगति के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया और खुद को केंद्रीय मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया।