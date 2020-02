Dainik Bhaskar Feb 02, 2020, 11:15 AM IST

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को रिकॉर्ड समय 2 घंटे 41 मिनट में बजट पेश किया। बजट आम लोगों को कैसा लगा, इस पर दैनिक भास्कर ने ऑनलाइन लोगों से राय जानी। अब तक 10 हजार से ज्यादा लोग बजट को लेकर अपना मत रख चुके हैं। 71.2% लोगों ने बजट को खराब बताया है। 13.4% लोगों ने इसे बहुत अच्छा और महज 7% ने अच्छा बताया। 8.4% लोगों ने बजट को न तो अच्छा कहा, न तो बुरा।

लोगों की टिप्पणी

Sensex down 1000 points. What more proof you need.