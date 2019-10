Dainik Bhaskar Oct 08, 2019, 09:58 AM IST

नई दिल्ली. भारतीय वायुसेना मंगलवार को अपना 87वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एयर शो होगा। वायुसेना के जवान लड़ाकू विमानों के साथ करतब दिखाएंगे। एयर शो में पहली बार लड़ाकू हेलिकॉप्टर अपाचे और चिनूक का प्रदर्शन भी किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने कहा कि बालाकोट अटैक आतंकी हमलों से निपटने की सरकार की रणनीति में अहम बदलाव है। पड़ोसी देश के हालात हमारे लिए चिंता का विषय है। पुलवामा हमला बताता है कि हमारे रक्षा प्रतिष्ठानों पर खतरा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के जवानों और उनके परिवार का आभार जताया।

Today, on Air Force Day, a proud nation expresses gratitude to our air warriors and their families. The Indian Air Force continues to serve India with utmost dedication and excellence. pic.twitter.com/iRJAIqft11

इससे पहले सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी।

#AFDay19: On the occasion of 87th Anniversary, Indian Air Force extends its heartfelt greetings to the courageous air-warriors & their families. The Courage, Valour, Commitment, Dedication & Zeal are inspiration for all.

Watch Live on IAF Fb/Twitter/Instagram/YouTube from 0800H. pic.twitter.com/5tzCkHmeDp